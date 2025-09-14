Velório do multi-instrumentista Hermeto Pascoal será nesta segunda no Rio

O músico será velado no espaço que leva seu nome, localizado na Praça 1º de Maio, próximo ao bairro Jabour, onde viveu grande parte da vida; a cerimônia será aberta ao público entre 14h e 21h

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Considerado um gênio da música, Hermeto ficou conhecido por transformar sons do cotidiano em arte, desde o barulho da água até o sopro do vento



O velório do multi-instrumentista e produtor musical Hermeto Pascoal será realizado nesta segunda-feira (15), na Areninha Cultural Hermeto Pascoal, em Bangu, no Rio de Janeiro. O artista morreu neste sábado (13), aos 89 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos. A cerimônia será aberta ao público entre 14h e 21h. O músico será velado no espaço que leva seu nome, localizado na Praça 1º de Maio, próximo ao bairro Jabour, onde viveu grande parte da vida.

Considerado um gênio da música experimental, Hermeto ficou conhecido por transformar sons do cotidiano em arte, desde o barulho da água até o sopro do vento. Sua carreira atravessou fronteiras, com colaborações internacionais e reconhecimento mundial. Ao longo da vida, recebeu diversos prêmios, entre eles três estatuetas do Grammy Latino.

A trajetória de Hermeto Pascoal

Nascido em 1936, em Alagoas, Hermeto Pascoal enfrentava desde cedo as limitações do estrabismo e do albinismo. Ainda criança, improvisava sons com os materiais que encontrava e, aos 10 anos, já tocava acordeão, um de seus primeiros instrumentos.

Aos 14 anos, iniciou a carreira no rádio. Na década de 1960, formou o grupo Som Quatro, destacando-se nos instrumentos de sopro, como a flauta. Mais tarde, também se dedicou ao piano e chegou a integrar uma orquestra em João Pessoa.

Nos anos 1970, passou uma temporada nos Estados Unidos, onde participou de festivais internacionais, e em 1973 retornou ao Brasil para lançar seu primeiro disco solo no país, A Música Livre de Hermeto Pascoal. Ao longo da carreira, Hermeto foi reconhecido mundialmente. Recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Juilliard, em Nova York, em 2023, e conquistou três vezes o Grammy Latino.

Sua última apresentação no Brasil aconteceu em junho de 2025. Reservado, o músico cancelou alguns shows no último ano, mas não revelou publicamente detalhes sobre sua saúde.

