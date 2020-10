Vem aí? Vocalista do Belle & Sebastian se oferece para escrever música para Anitta

Quem nunca comentou no Twitter que ama um cantor ou cantora internacional? Até a Anitta fez isso, em 2014, e foi notada seis anos depois. Nesta sexta-feira, 30, a cantora brasileira recebeu uma mensagem de resposta de Stuart Murdoch, o líder da banda escocesa indie Belle & Sebastian, depois de ter dito que gostava do grupo. “Olá, posso escrever uma música para você? Ou é tarde demais?”, disse Stuart. Empolgada, Anitta respondeu “Calma, isso é sério?” e recebeu outra resposta.

“Oi, Anitta! Eu vi seu tuite de 2014, somos seus fãs aqui na Escócia. Se você quiser que a gente toque ou escreva para você, considere-nos sua banda!”, disse. A cantora respondeu prontamente dizendo “Calma … uma fã aqui! Obrigado e eu aceito sim!”. A troca de mensagens entre os músicos chamou a atenção dos fãs e o diálogo viralizou. Será que uma collab de funk e indie seria uma boa? Confira abaixo os tweets:

Waiiiit… I'm the fan here! Thannnnks and YES I accept

— Anitta (@Anitta) October 30, 2020