Venda de ingressos para o show extra de Bruno Mars é adiada no Rio de Janeiro

Segundo o prefeito Eduardo Paes, a produção do artista foi avisada sobre as eleições municipais e abriu à venda mesmo assim; apresentação do dia 4 não foi cancelada

Reprodução/Twitter @BrunoMars Os ingressos para a apresentação do cantor esgotaram no dia da abertura das vendas



A Live Nation Brasil, produtora responsável por trazer o cantor Bruno Mars ao Brasil em outubro deste ano, anunciou na manhã desta quinta-feira (9), que vai adiar a pré-venda e a venda do show extra do artista, no dia 5 de outubro, na cidade do Rio de Janeiro, devido à proximidade da data com o 1º turno das eleições municipais, no dia 6 do mesmo mês. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), avisou pela rede social “X” (antigo Twitter), na quarta-feira (8) que a mobilização das autoridades para as eleições tornaria o show inviável. “O processo eleitoral exige uma mobilização muito grande de servidores para acontecer. Isso se dá principalmente em relação às forças policiais e à Guarda Municipal. Imaginar que vai se fazer qualquer grande evento no Rio de Janeiro (diria até que no Brasil) às vésperas das eleições é absurdo pela necessidade de mobilização de uma grande quantidade desses mesmos agentes públicos”, escreveu Paes.

Veja a publicação:

O processo eleitoral exige uma mobilização muito grande de servidores para acontecer. Isso se dá principalmente em relação às forças policiais e à Guarda Municipal. Imaginar que vai se fazer qualquer grande evento no Rio de Janeiro (diria até que no Brasil) às vésperas das… — Eduardo Paes (@eduardopaes) May 8, 2024

Segundo a produtora, a equipe vai trabalhar para “encontrar uma solução para os fãs”. No entanto, os ingressos para o show do dia 4 de outubro foram esgotados e a data permanece confirmada pela Live Nation, apesar da fala de Eduardo Paes. A nova data da venda e da pré-venda de ingressos não foi confirmada.

Veja a publicação: