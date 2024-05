Compra deve ser feita exclusivamente pelo site da Ticketmaster; mais de 300 mil ingressos já foram vendidos

Montagem: Instagram/@rockinrio O valor da entrada é de R$ 795 (inteira) e R$ 397,50 (meia) por dia



A venda geral de ingressos para o Rock in Rio 2024 começa nesta quinta-feira (23) às 19h. O festival está marcado para os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. A pré-venda exclusiva para clientes Itaú, que ocorreu na última segunda-feira (20). Os dias mais concorridos foram 13 e 22 de setembro, com Travis Scott e Shawn Mendes como headliners, que esgotaram em menos de 40 minutos. Mais de 300 mil ingressos já foram vendidos. A compra será feita exclusivamente pelo site da Ticketmaster. É recomendado que os interessados criem a conta no site antes para acelerar o processo. O valor da entrada é de R$ 795 (inteira) e R$ 397,50 (meia) por dia, sem taxa de serviço. O pagamento pode ser feito por PIX ou cartão de crédito, com possibilidade de parcelamento em até seis vezes. O público geral pode adquirir até quatro ingressos por CPF, sendo um deles meia entrada.

O festival anunciou o line-up completo dos palcos New Dance Order e Espaço Favela, além de confirmar as atrações restantes nos palcos Mundo e Sunset. Mais de 50 artistas nacionais e internacionais participarão do evento, que celebra seus 40 anos. Entre as novas atrações estão Olodum, BaianaSystem, Ney Matogrosso, Ferrugem convidando Gilsons e Filipe Ret. Ed Sheeran foi o primeiro headliner confirmado, seguido por Charlie Puth, Joss Stone, Jão e Gloria Groove. A noite de abertura, em 13 de setembro, terá muito funk e rap, com a presença de Ludmilla, Matuê, Teto, Wiu, 21 Savage e Travis Scott. No palco Sunset, artistas como Mc Cabelinho, Orochi, Veigh e Mc Daniel se apresentarão. O segundo dia do festival conta com a presença da banda Imagine Dragons, Zara Larsson e Lulu Santos. A última data confirmada, 21 de setembro, será o “Dia Brasil”, com um elenco nacional diversificado, incluindo Capital Inicial, Chitãozinho e Xororó e Daniela Mercury.

Publicado por Luisa Cardoso

