Vendas para show de Billy Idol em SP começam nesta sexta

Esta será a primeira vinda do cantor ao país desde 2022, quando se apresentou no Rock In Rio; aos 69 anos, artista conhecido por hits como ‘Rebel Yell’ e ‘Dancing With Myself’ continua em plena forma

Reprodução/Instagram/@billyidol Em junho, Idol lançou o documentário Billy Idol Should Be Dead



O cantor britânico Billy Idol anunciou dois shows no Brasil. Um dos grandes nomes do rock, Idol se apresentará em São Paulo dia 8 de novembro e depois no dia 12, em Curitiba. Os ingressos começam a ser vendidos nesta sexta (8). Esta será a primeira vinda do cantor ao País desde 2022, quando se apresentou no Rock In Rio. Idol trará a turnê It’s a Nice Day To…Tour Again!, lançada em abril nos Estados Unidos. Ela é baseada no novo álbum de Idol, Dream Into It, que chegou ao mercado neste ano. Aos 69 anos, Idol, conhecido por hits como “Rebel Yell” e “Dancing With Myself”, continua em plena forma e conseguiu emplacar o single do novo álbum, 77 (que tem participação da cantora Avril Lavigne), nas paradas de sucesso em países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Alemanha.

Em junho, Idol lançou o documentário Billy Idol Should Be Dead, que tem direção de Jonas Åkerlund, conhecido por trabalhar com nomes como Madonna, Roxette e Lady Gaga. O filme mostra a trajetória do cantor desde sua atuação com um dos pioneiros do punk até sua consagração como ídolo do rock. O show do astro na capital paulista será no Vibra São Paulo. Os ingressos estão custando de R$ 150 a R$ 960.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias