Vídeo: Integrantes das bandas Psirico e Samba Trator trocam socos em briga no palco

Confusão aconteceu no evento Samba da Feira, na Bahia, após apresentação do grupo de Márcio Victor

Reprodução/Twitter/oEdsonJunior Músicos do Psirico e Samba Trator usaram até um pedestal de microfone durante a briga



O evento Samba da Feira, que aconteceu em Salvador, Bahia, no último domingo, 16, foi marcado por uma briga generalizada envolvendo músicos das bandas Psirico e Samba Trator. Nos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver a confusão em cima do palco com trocas de socos e objetos do show, como os pedestais dos microfones, sendo usado no momento da troca de agressões. O público vaiou os músicos durante a confusão. A Jovem Pan entrou em contato com as assessorias das bandas, mas ainda não obteve retorno. Ao “Jornal da Manhã”, da TV Bahia, o empresário da banda Samba Trator confirmou que os músicos se envolveram na briga. Na versão dele, os artistas da banda que gerencia foram falar com Márcio Victor, vocalista do Psirico, quando ele descia do palco, mas foram impedidos pelo produtor do artista, que teria sido “grosso” com os músicos e foi então que os ânimos se alteraram. Ainda de acordo com o empresário, todos se conheciam e não havia necessidade dos integrantes do Samba Trator serem tratados dessa forma. A banda, no entanto, não registrou ocorrência. A organização do evento lamentou o episódio.

Integrantes das bandas Psirico e Samba Trator trocam socos em cima do palco pic.twitter.com/AJOkvj5o5Z — BNews (@bnews_oficial) October 17, 2022