Tentou suicídio? Saiba o que aconteceu com Thomaz Costa em ‘A Fazenda 14’

Ator teria tentado ingerir vários comprimidos e foi impedido por Ruivinha de Marte; Deolane Bezerra gerou polêmica ao fazer comentários sobre o assunto

Reprodução/Record Thomaz Costa teria tentado ingerir vários comprimidos em 'A Fazenda 14'



Thomaz Costa protagonizou um momento que preocupou os telespectadores em “A Fazenda 14”. Desde que Tati Zaqui, cantora com quem ele viveu um affair no programa, saiu, o ator tem demonstrado certo desânimo. Além disso, o clima na casa está cada vez mais pesado e as brigas cada vez mais constantes. Na madrugada desta segunda-feira, 17, foi especulado que o ex-namorado de Larissa Manoela tentou cometer suicídio. Isso porque, as conversas entre os peões na casa indicaram que Thomaz tentou ingerir vários medicamentos de uma vez e foi impedido por Ruivinha de Marte. Não está claro o que aconteceu exatamente, pois as câmeras do PlayPlus foram cortadas. Em uma conversa entre Bárbara Borges e Pelé, a atriz perguntou o que estava acontecendo e o peão, com vários medicamentos na mão, comentou que o ator tentou tomar de seis a sete comprimidos. Deolane Bezerra também fez comentários sobre o assunto e gerou polêmica.

“Thomaz está tentando se matar no quarto. Está com alguma coisa lá da Ruivinha. Acho que está cortando os pulsos”, disse a advogada. “Quem quer se matar, se mata”, acescentou. Thomaz chegou a sumir da sede por um período e quando retornou foi alfinetado pela viúva de MC Kevin. “Vaso ruim quebra? Quebra nada”, disparou Deolane. “Eu?”, questionou o ator. “É, você”, respondeu a influenciadora. “Por que você está falando isso?”, perguntou o peão antes da transmissão do PlayPlus ser cortada. Nas redes sociais, a equipe de Thomaz se posicionou contra as falas da advogada: “Em um momento de fragilidade do Thomaz, a Deolane foi infeliz com sua fala. É importante ter responsabilidade na hora de questionar os gatilhos do próximo. Estamos em um programa visto por milhares de pessoas, tentar banalizar um assunto sério e importante vai muito além de jogo”. Antes desse episódio, o ex-Carrossel demonstrou que deseja deixar o jogo. “Se eu voltar [da roça], vou começar a começar a me cortar, vou querer me jogar da escada”, comentou em uma conversa com Alex, Bárbara e Deborah. Nas redes sociais, muitas pessoas estão dizendo que a atitude do peão é um reflexo do clima pesado que está “A Fazenda 14”.

*Os vídeos a seguir possuem um conteúdo sensível e podem despertar gatilhos. Caso esteja ou conheça alguém que está lutando contra pensamentos suicidas procure o Centro de Valorização da Vida (cvv.og.br), que fica disponível de forma gratuita 24 horas por dia pelo telefone 188.

🚨 CONTEÚDO SENSÍVEL. O Thomaz tentou tomar uma superdosagem de um remédio que a Ruivinha ofereceu. Ela tentou impedir que ele fizesse isso. #AFazenda14 #AFazenda pic.twitter.com/m5vvwZbtcV — estrepolia¹³ 📢 SETQH EVH (@estrepolia) October 17, 2022

O Pelé disse que o Thomaz tomou 7 ou 6 comprimidos de algum remédio#AFazenda #Afazenda14 pic.twitter.com/lHUDGOSUj8 — Haftas Arden 🌪️(GI) 🌵 (JU) (@HaftasArden) October 17, 2022