Vídeo: Léo Santana expulsa fã do palco após ela fazer gestos obscenos

‘Respeita a minha esposa’, disparou o cantor após a mulher simular que estava fazendo sexo oral nele

Reprodução/YouTube/leosantana Léo Santana ficou incomodado com a atitude de uma fã durante um show no Pará



O cantor Léo Santana retirou uma fã do palco neste domingo, 23, após ficar incomodado com a postura da mulher. Durante a apresentação, que aconteceu em Barcarena, no Pará, o artista chamou algumas pessoas no palco para participar do desafio Posturado e Calmo, no qual os fãs cantam o novo hit do cantor. “Acho que hoje tem um meme”, comentou Léo ao receber a mulher no palco. Ela, no entanto, usou o microfone para fazer gestos obscenos e simular que estava fazendo sexo oral no dono do hit Zona de Perigo. Ao ver a cena, o cantor interrompeu o desafio. “Parou, parou, parou. Aí já é falta de respeito, eu sou casado, respeita a minha esposa”, disse. Fazendo um gesto para a fã sair do palco, ele acrescentou: “Obrigado pela participação. Vou chamar mais uma mulher aqui”. A equipe do artista rapidamente apareceu para tirar a mulher do palco. Léo é casado com a dançarina Lore Improta e tem uma filha com ela, Liz, de dois anos. O momento em que tirou a fã do palco foi gravado pelo público presente no local e divulgado nas redes sociais. O cantor foi elogiado pela forma como se posicionou.