Vinny, do hit ‘Heloisa, Mexe a Cadeira’, mudou de profissão após sucesso da música passar

Com a diminuição de shows, cantor decidiu investir na vida acadêmica e fez até mestrado fora do Brasil

Vinny fez sucesso em 1998 com o hit 'Heloisa, Mexe a Cadeira'



O cantor Vinny, que estourou no final dos anos 1990 com o hit Heloisa, Mexe a Cadeira, investiu na vida acadêmica após notar que seu sucesso já não era o mesmo após o hype da música que o tornou conhecido em todo o Brasil passar. “Percebi que os shows começaram a escassear, a música já não tocava em rádio e já não estava tão presente em programas de televisão. É uma percepção que você precisa ter: está acontecendo agora o movimento inverso do que aquela coisa gigantesca que me levou para cima. O que eu vou fazer com isso? Espernear com a onda? A onda é muito maior do que eu. Vou brigar com essa parada ou vou tomar impulso?”, falou o artista no podcast “Estúdio96”. Sem saber o que esperar da carreira musical, Vinny, atualmente com 57 anos, optou por surfar em uma nova onda, apostou nos estudos e mudou de área.

“Comecei a estudar, que é uma coisa que deixei de fazer quando larguei a faculdade. Falei: ‘Vou voltar! Agora eu tenho dinheiro, tenho tempo, tenho vontade, tenho tesão em fazer. Mas vou estudar o que eu estou afim de fazer’. Eu me formei em Filosofia, não sei se escolhi a melhor coisa”, brincou o cantor. “Me apaixonei por filosofia desde sempre, depois disso fui para a Argentina e fiz mestrado em Ciências Sociais. Eu me apaixonei pela vida acadêmica, pela parada de estudar. Voltei ao Brasil e estudei psicanálise, me tornei psicanalista e atendi durante muito tempo. Durante a pandemia, eu atendia 12 pessoas por dia online.” Vinny contou que essa nova forma de atendimento possibilitou que ele tivesse pacientes que moram até fora do Brasil. Sobre o sucesso de Heloisa, Mexe a Cadeira, o cantor disse que foi totalmente inesperado e que fez a música “nos 45 do segundo tempo” ao perceber que o álbum de rock que estava gravando precisava de uma música mais leve. A canção foi parar nas mãos de alguns DJ’s da época e começou a fazer sucesso nas pistas de dança. As pessoas começaram a pedir tanto a canção nos bailes que ela foi parar nas rádios e estourou em todo o país.