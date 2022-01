Mãe do cantor Maurílio fala pela primeira vez: ‘Não espere para dizer que ama’

Sertanejo, que fazia dupla com Luiza, tinha 28 anos e morreu dia 29 de dezembro após sofrer paradas cardíacas e ficar na UTI

Reprodução/Instagram/odaisadelmonte/04.01.2021 Odaisa Delmonte, mãe de Maurílio, disse que a família é sua vida



A mãe do cantor Maurílio, Odaisa Delmonte, comentou pela primeira vez nas redes sociais sobre a morte do filho. Na noite da última segunda-feira, 3, ela postou uma foto de sua família, na qual o sertanejo está presente, e escreveu: “Minha vida todinha nessa foto. O tempo não espera ninguém, não espere para dizer que ama”. Última publicação de Odaisa tinha sido no Natal, quando o filho ainda estava na UTI. “O milagre vai chegar. Amo você, meu filho”, escreveu na ocasião. O cantor, que fazia dupla com Luiza, morreu dias depois, em 29 de dezembro. Ele tinha 28 anos e era casado com Luana Ramos. No dia 15 de dezembro do ano passado, o artista deu entrara em um hospital de Goiânia após um show com dores no peito e com dificuldade para respirar. Nos primeiros atendimentos, Maurílio sofreu paradas cardíacas e precisou ser internado. Depois disso, ele foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar, o quadro se agravou e ele não resistiu.