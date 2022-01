Yasmin Brunet choca ao prever desastres e nova pandemia em 2022: ‘Mil vezes pior’

A modelo Yasmin Brunet virou assunto nas redes sociais nesta terça-feira, 4, após fazer previsões nada animadoras para 2022. Sem revelar quais são seus embasamentos, ela aposta que o mundo enfrentará um período mais difícil do que a pandemia que começou em 2020 e se estendeu em 2021. Ao ser questionada por um seguidor sobre como será esse novo ano, a modelo respondeu: “Complicado falar sobre isso sem ter gente reclamando depois porque deixei a galera preocupada… mas vamos lá. Já falei sobre isso algumas vezes, sim, esse ano acredito, infelizmente, que teremos muitos desastres naturais, muita gente vai passar fome e teremos falta de água potável. Fora isso, esse ano ou ano que vem acredito que teremos uma pandemia que vai ser mil vezes pior do que essa… desculpa gente, mas digo isso por tudo o que venho pesquisando”.

A esposa do surfista Gabriel Medina também aconselhou os seguidores a assistirem ao filme “Não Olhe para Cima”, da Netflix, que faz uma sátira ao contar a história de cientistas que tentam a todo custo alertar o mundo de que a Terra será destruída. “Acho que entre esse ano e o ano que vem teremos mais quarentenas e, por isso, uma crise econômica… isso é o que posso dizer. Só peço que vocês não fiquem com medo. Só isso. Se vocês assistirem ao filme ‘Não Olhe Para Cima’, na Netflix, vocês vão entender muita coisa. Apenas assistam a esse filme e já vejam a programação sobre o suposto meteoro que vai passar perto da Terra em janeiro”, escreveu Yasmin.

As apostas negativas de Yasmin repercutiram nas redes sociais. “Eu super positiva pra esse ano de 2022 e a Yasmin Brunet falando que vamos ter várias coisas ruins, mas que não precisamos nos apavorar não. Não é para se apavorar depois de ter lido que vamos ter falta de água, vários desastres, crise econômica, quarentena? Deus é mais”, comentou um seguidor. “Estou passando mal com a grande pesquisadora, epidemiologista, socióloga, cientista e astrônoma Yasmin Brunet”, ironizou outro. “Alguém avisa a Yasmin Brunet que ‘Não Olha para Cima’ é uma sátira? O jovem místico vai longe”, acrescentou mais um. Veja a repercussão:

Alguem avisa a Yasmin Brunet que Dont Look Up é uma sátira 😭 o jovem místico vai longe pic.twitter.com/L5yMa0HVQG

a yasmin brunet kkkkkkkkkkkkkk sera q ela sabe q dont look up é uma satira? pic.twitter.com/z41FjbQ972

entrei no Instagram pra me distrair e me deparo com yasmin brunet falando que vai ser um ano de desastres naturais, falta de água, nova pandemia, crise econômica e meteoro, eu hein mulher tá repreendido

— bruna (@OurPrinceNJR) January 4, 2022