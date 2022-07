Wesley Safadão tem alta hospitalar, mas seguirá de repouso: ‘Dores controladas’

Artista foi internado após ser diagnosticado com hernia discal; tratamento continua e seus compromissos profissionais estão cancelados até 6 de julho

Reprodução/Instagram/wesleysafadao Wesley Safadão recebeu alta do hospital nesta segunda-feira, 1



O cantor Wesley Safadão recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 1. A notícia foi dada pelo próprio artista em suas redes sociais. Ele postou uma foto sorrindo nos stories do Instagram nesta manhã e escreveu: “Recebendo alta agora do hospital! Dores controladas e agora é continuar o repouso em casa! Obrigado por todas as mensagens de carinho”. Na última quarta-feira, 29, a equipe de Safadão divulgou que ele precisou ser internado após voltar a sentir dores na coluna e dormência nas pernas. Ele foi diagnosticado com “hernia discal entre a terceira e a quarta vértebra lombar, com estreitamento do canal vertebral e importante compressão das estruturas neurológicas dentro deste canal”. Para tratar o problema na coluna, também foi anunciado seu afastamento dos palcos. Todos os compromissos profissionais do cantor estão cancelados até o próximo dia 6 de julho. Quando o filho foi internado, a mãe de Safadão, Dona Bil, preocupou os seguidores ao postar stories chorando e pedindo orações. “Deus sabe que ele ama cantar e encantar. Peço orações para a saúde dele a todos os fãs, amigos e familiares. Que logo ele possa estar de volta aos palcos fazendo o que ele ama fazer. Cantar e encantar”, declarou na ocasião.