Nicole Bahls compartilha resultado da lipo HD e exibe abdômen definido

Reprodução/Instagram/@nicola bahls Nicole Bahls, aos 40 anos, revelou recentemente os resultados de uma lipoaspiração de alta definição (Lipo HD) que realizou em São Paulo



Nicole Bahls, aos 40 anos, revelou recentemente os resultados de uma lipoaspiração de alta definição (Lipo HD) que realizou em São Paulo. A influenciadora decidiu compartilhar um vídeo que mostra o antes e depois do procedimento, explicando que preferiu esperar um tempo antes de divulgar as imagens para respeitar seu próprio ritmo. Em sua postagem, Nicole comentou sobre a importância de cuidar do corpo, mas também reconheceu que os efeitos do tempo começaram a aparecer em sua pele. A lipoaspiração foi uma forma de reverter algumas dessas mudanças e trazer de volta a firmeza e o contorno desejados.

A influenciadora ressaltou os benefícios que obteve com a cirurgia, afirmando que o procedimento não apenas melhorou sua aparência física, mas também elevou sua autoestima. Para ela, a transformação foi significativa e trouxe uma nova perspectiva sobre sua imagem. Nicole Bahls, que sempre foi aberta sobre sua jornada de cuidados pessoais, agora se sente mais confiante e satisfeita com seu corpo.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA