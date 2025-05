‘Mickey in Real Life’: Conheça a 1ª edição do evento que foi sucesso em Londres

A Disney desembarca no Rio com foco na geração Z

Reprodução/Disney Evento faz parte da campanha Mickey & Amigos e o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro



Após o sucesso em Londres, o evento “Mickey in Real Life” chega ao Brasil para sua primeira edição. Focado na geração Z, o evento faz parte da campanha Mickey & Amigos e o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ) será palco dessa festa imersiva e exclusiva para convidados, com cenografia surpreendente, performances interativas e muita música. A atração principal do evento será Pedro Sampaio, que promete transformar o MAM em uma pista vibrante, com direito a batalha de DJs comandada pelos próprios Mickey Mouse e Pato Donald, em um mix inédito de nostalgia e tendência pop.

A DJ Carol Emmerick também fará parte do line-up da festa, que acontece dia 29 de maio na Cidade Maravilhosa. Às vésperas do evento, a Disney Brasil divulgou imagens inéditas de Mickey & Amigos explorando o Rio de Janeiro, passando por Ipanema, Arcos da Lapa, Lagoa Rodrigo de Freitas, Urca, Aterro do Flamengo e vários outros pontos icônicos e turísticos da capital carioca.