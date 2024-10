Zé Neto atualiza fãs sobre estado de saúde após ferir a cabeça em acidente: ‘Já melhorei’

Cantor e seu colega Cristiano se feriram durante um passeio num veículo UTV

O cantor Zé Neto atualizou seus seguidores nesta quarta-feira (2) sobre seu estado de saúde após um acidente ocorrido no último sábado (28). Em um vídeo compartilhado em sua conta no Instagram, ele garantiu que está se recuperando bem e que a alta médica deve acontecer em breve. “Graças a Deus, estou melhor. Acredito que vou ter alta hoje”, afirmou o artista. Apesar de aparecer com um hematoma visível no olho esquerdo, Zé Neto tranquilizou os fãs ao afirmar que a situação não é preocupante. “Está tudo bem, já melhorei. O médico disse que é normal. Logo, logo vou estar top de novo. Marcando ensaio para voltar aos palcos”, declarou, demonstrando otimismo em relação à sua recuperação.

O acidente aconteceu enquanto Zé Neto e seu colega Cristiano estavam em um passeio de UTV. Durante a atividade, o cantor perdeu o controle do veículo, resultando em uma colisão que fez com que ele batesse a cabeça na estrutura de ferro do UTV. Após o incidente, Zé Neto foi imediatamente levado ao hospital para receber atendimento. Com a recuperação em andamento, o sertanejo já planeja retornar aos palcos e retomar sua agenda de shows.

