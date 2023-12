Zé Neto recebe alta hospitalar após fraturar costelas em acidente de carro

Sertanejo estava internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto desde terça-feira, 5

Reprodução/Instagram?@zenetotoscanooficial Zé Neto sofreu acidente em Minas Gerais



O cantor Zé Neto recebeu alta hospitalar na tarde desta segunda-feira, 11, após seis dias de internação. O sertanejo havia sido encaminhado para o Hospital de Base de São José do Rio Preto na noite de terça-feira, 5, quando sofreu um acidente de carro na cidade de Fronteira, no interior de Minas Gerais. Zé Neto fraturou três costelas na ocasião. A partir de hoje, o músico segue a recuperação em repouso domiciliar. “A equipe médica prescreveu repouso ao paciente e a continuidade dos exercícios de fisioterapia respiratória, sob a orientação de especialista.O paciente irá retornar posteriormente para consulta médica e realização de exames para avaliação da sua evolução clínica. Neste período, a equipe médica manterá contato contínuo com Zé Neto e seus familiares, procedimento padrão em casos de pacientes envolvidos em acidentes graves”, diz documento assinado pela equipe médica do hospital de São José do Rio Preto. O cantor saía de seu sítio no município mineiro quando capotou o carro. Sua esposa, Natália Toscana, ajudou no resgate.