Zeca Pagodinho surpreende ao revelar valor de aposentadoria

O cantor Zeca Pagodinho vai se aposentar. Ele anunciou a novidade no podcast Tá Benito. O artista compartilhou que se surpreendeu com o valor que vai ganhar de INSS. Zeca conta que, assim que a aposentadoria foi confirmada, foi comemorar com a família em um restaurante. Até que se deparou com o valor que vai receber. “Eita, tô ganhando um dinheirão! Levei a família inteira, todo mundo achando que ia sair rico de lá…R$ 4 mil por mês (risos)”. Mas isso não quer dizer que Zeca parou de cantar. Pelo contrário, está em uma nova turnê pelos 40 anos de carreira. Ainda durante o bate-papo, o cantor contou que o seu show precisa começar até 21h30. “Não dá pra ficar fazendo shows meia-noite, 1h da manhã. Até porque, o meu público, das senhorinhas e senhorzinhos, também não querem mais sair de casa”, justificou. Zeca também compartilhou que começou a trabalhar aos 14 anos, como office boy.

