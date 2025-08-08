Zeca Pagodinho se despede do ‘parceiro, compadre e amigo’ Arlindo Cruz: ‘Sofreu muito e agora precisa descansar um pouco’

Amizade entre os dois extrapolava a música: nos anos 1980, Zeca costumava buscar o amigo no trabalho, na Caixa Econômica Federal, no Centro do Rio, para irem juntos ao Cacique de Ramos

O cantor e compositor Arlindo Cruz, um dos maiores nomes da história do samba, morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos, no hospital Barra D’Or, na Zona Oeste do Rio. A informação foi confirmada pela mulher dele, Babi Cruz. Desde março de 2017, quando sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico, o artista enfrentava sequelas e complicações de saúde, que o mantiveram afastado dos palcos e sob cuidados constantes. A morte comoveu amigos e admiradores. Entre eles, Zeca Pagodinho, parceiro de longa data e amigo pessoal, publicou uma homenagem nas redes sociais.

“Morre hoje meu compadre, meu parceiro, meu amigo Arlindo Cruz. Que Deus receba de braços abertos. Sofreu muito e agora precisa descansar um pouco. Vai com Deus, meu compadre”, disse Zeca. A amizade entre os dois extrapolava a música. Nos anos 1980, Zeca costumava buscar o amigo no trabalho, na Caixa Econômica Federal, no Centro do Rio, para irem juntos ao Cacique de Ramos.

Ao longo da carreira, dividiram composições de sucesso, como Camarão que Dorme a Onda Leva (com Beto Sem Braço), SPC e Dor de Amor (com Acyr Marques), e se encontraram em inúmeras rodas de samba, shows e desfiles. Em 2023, chegaram a ser homenageados, no mesmo ano, como enredos de escolas diferentes no Carnaval do Rio. Arlindo foi tema da Império Serrano, sua escola de coração. Zeca recebeu homenagem da Grande Rio.

Em comunicado, a família e a equipe de Arlindo lamentaram a perda: “Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho. Sua voz, suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores.”

