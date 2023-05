Sincera, Zilu fala da atual relação que possui com Wanessa Camargo: ‘Eu que levo bronca’

Cantora foi surpreendida com um recado da mãe durante participação no programa ‘Domingão com Huck’

Reprodução/Instagram/zilucamargooficial/Globo Zilu mandou um recado para a filha, Wanessa Camargo, no Domingão



A empresária Zilu Godoi surpreendeu ao dizer que leva várias broncas da filha, a cantora Wanessa Camargo, em um depoimento que foi exibido no programa “Domingão com Huck”, da Globo, neste domingo, 28. “Oi, Luciano! Quanto tempo, né? Que prazer estar falando com você. Estou aqui para te agradecer o carinho e a dedicação que você sempre teve de cuidar da minha filhota. Acho que a Wanessa é uma pessoa amorosa, dedicada em tudo o que ela faz e uma pessoa que está sempre preocupada com a família, com todos os amigos e as pessoas que estão em volta dela. Agora, aqui que virou filha, eu que levo bronca, sempre levando bronca da Wanessa, mas bronca boa, porque ela é muito justa”, declarou a ex-mulher de Zezé Di Camargo. Após ouvir o depoimento da mãe, a cantora comentou que Zilu foi sua primeira empresária e disse que tem gratidão por ser filha dela e de Zezé. Wanessa, no entanto, não fez nenhum comentário sobre as broncas que dá na mãe.

Durante sua participação do “Domingão”, a cantora também falou sobre seu retorno com o ator Dado Dolabella. Os artistas namoraram no início do anos 2000 e, depois da separação, a filha de Zezé viveu um longo casamento com o empresário Marcus Buaiz, com quem tem dois filhos. Após o divórcio, Wanessa reatou com o namorado da adolescência. “Estou na segunda temporada da minha ‘série’, mas espero que seja a final, porque a gente sempre espera. São coisas que a gente não planeja na vida. Minha vida deu uma reviravolta”, disse a cantora. “Abracei isso porque eu quero ser feliz. E eu estou reaprendendo a ser leve.” Ao lado da cantora Sandy, que também participou da atração dominical, Wanessa falou negou os rumores de que tinha uma rivalidade com a filha de Xororó. “Crescemos juntinhas. Os pais são amigos há muitos anos. Aí, eu me lancei. Fui acompanhando a carreira deles”, contou. “De repente, me vi sendo colocada em comparação com essa pessoa que tinha que comer muito arroz e feijão para chegar lá. E isso fez com que a gente não se conhecesse mais e fosse se afastando mesmo. Foi uma sacanagem.”