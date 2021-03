Kanye West pode se tornar o homem negro mais rico da história dos EUA; entenda

Rapper possui um patrimônio de US $ 6,6 bilhões e boa parte se deve a sua marca de calçados e roupas

Reprodução/Twitter Marca de Kanye West tem crescimento e rapper acumula fortuna bilionária



O rapper Kanye West se envolveu em várias polêmicas no último ano – incluindo uma fracassada candidatura à presidência dos Estados Unidos e o pedido de divórcio feito por Kim Kardashian, com quem era casado desde 2014 e teve quatro filhos. A vida pessoal do cantor pode ter tido altos e baixos, mas a parte financeira não foi afetada e sua fortuna só tende a aumentar. Com um patrimônio líquido de US $ 6,6 bilhões, o rapper de 43 anos pode se tornar o homem negro mais rico da história dos Estados Unidos. Segundo divulgado pela Forbes, documentos financeiros indicam que a Yeezy, marca do artista de sapatos e roupas, teve um crescimento exponencial no último ano, dando destaque as parcerias que fez com outras duas grandes marcas: Adidas e Gap.

Além do que foi faturado com a sua marca, estimativas indicam que Kanye West também conquistou cerca de US $ 122 milhões em ações, US $ 110 milhões no ramo musical e mais de US $ 1,7 bilhão em outros ativos, incluindo lucros da linha de roupas de Kim Kardashian. A fortuna do rapper é muito maior do que a de outros artistas do rap, sendo, por exemplo, quatro vezes maior que o patrimônio de Jay Z, que é casado com Beyoncé. O patrimônio de Kenye tende a aumentar porque atualmente ele detém a propriedade total e o controle criativo de sua marca, fora o contrato de 10 anos para projetar a Yeezy Gap e a parceria com a Adidas, que está firmada até 2026. Conforme sinalizado pela Forbes, a única coisa que pode afetar o patrimônio do artista é o acordo de divórcio que ele está fazendo com Kim Kardashian.