Jão revela como escolheu seu nome artístico: ‘Era um pouco óbvio’

Em entrevista ao quadro ‘No Caminho Te Explico’, o cantor lembrou a forte influência da família em sua carreira: ‘Toda a vontade e paixão que entrego deve-se à minha origem’

Imagem: Reprodução/Instagram @jao À Jovem Pan, Jão disse que tentou trabalhar em outras áreas, como a publicidade, mas cedeu à paixão pela música



Uma das revelações do cenário pop brasileiro, o cantor Jão, participou nesta quinta-feira, 18, do quadro “No Caminho Te Explico“, do programa Morning Show, no qual a apresentadora Ligia Mendes e seus convidados conversam e cantam a bordo de um Volvo XC90. Durante a entrevista, Jão revelou que a ligação que possui com a sua família reflete em sua carreira, sendo, até mesmo, responsável pela escolha de seu nome artístico. “Toda a minha família sempre me chamou de Jão. É um apelido carinhoso, íntimo e que gera aproximação. Quando precisei escolher meu nome artísitico, era um pouco óbvio que seria Jão”, disse. Fora dos palcos, Jão sai de cena e dá lugar ao João Vitor Romania Balbino, um garoto “simples e do interior”.

Na conversa, Jão afirmou que até tentou trabalhar em outras áreas, como na publicidade, mas que sua veia artística sempre falou mais alto. “Toda a vontade e paixão que entrego nos palcos deve-se à minha origem. Sou do interior de São Paulo, minha família grita muito, fala alto, faz festas a todo o tempo e é muito afetuosa. Além disso, acabei comprando a narrativa do cara que sai da cidade pequena para ganhar a cidade grande, então sempre fui muito determinado na busca do meu objetivo”. Atualmente, o artista coleciona números impressionantes em sua carreira. Apenas no Spotify, o cantor conta com 1.854.631 ouvintes mensais e milhões de streams.

Confira na íntegra a entrevista com Jão: