Nattan estreia em Barretos e emociona fãs com homenagem a Rafa Kalimann no palco

Cantor levou o forró à arena da Festa do Peão, beijou a barriga da esposa grávida e disse que sua presença no palco sertanejo ‘fura bolhas’

Divulgação/Festa do Peão de Barretos O cantor Nattan se apresenta pela primeira vez no palco da Festa do Peão de Barretos



O cantor Nattan, um dos principais nomes do forró eletrônico no Brasil, estreou na 70ª Festa do Peão de Barretos, considerada o maior palco sertanejo da América Latina. A apresentação aconteceu na noite de sábado (23) e se estendeu até a madrugada de domingo (24), reunindo uma multidão na arena principal. Com hits de milhões de execuções nas plataformas digitais, o artista se declarou feliz por “furar bolhas” em um evento tradicionalmente sertanejo.

“Boa noite, Barretos. Eu vim de uma cidade chamada Tianguá, interior do Ceará, e é uma honra estar aqui furando bolhas, é um palco totalmente do sertanejo, todo mundo sabe disso, e muito obrigado a vocês, galera do chapéu, por me receber. Eu vou com vocês para onde vocês forem”, disse o cantor.

O momento mais marcante da noite ocorreu quando Nattan chamou a namorada, Rafa Kalimann, ao palco após interpretar a canção “Última Noite”, gravada com Léo Foguete. Grávida da primeira filha do casal, Zuza, a apresentadora foi homenageada pelo artista: “As duas mulheres da minha vida estão aqui, Rafa e Zuza. Eu estudei Barretos. Sei que isso aqui foi criado pelo Clube dos Independentes, e quem me ensinou tudo foi ela.” Emocionada, Rafa agradeceu: “Pra mim foi muito especial quando soube que ele estaria nesse palco, que eu venho desde muito nova. Eu estou muito emocionada. Então aproveitem muito porque ele merece. Ele se dedicou muito.”

Durante o show, Nattan alternou seus principais sucessos, como “Tem Cabaré Essa Noite”, “Love Gostosinho” e “Ama ou Não Ama”, com covers de artistas consagrados. Wesley Safadão foi lembrado em músicas como “Camarote” e “Solteiro de Novo”. O cantor também tocou clássicos do sertanejo no violão, entre eles “Dormi na Praça”, “Telefone Mudo” e “Evidências”.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Sempre em movimento, correndo e pulando no palco, o artista manteve a energia alta com remixes que misturaram forró, funk, eletrônico e MPB, incluindo “Ai, ai, ai”, de Vanessa da Mata. Em vários momentos, interagiu com o público e demonstrou carisma, consolidando sua estreia em Barretos como uma das apresentações mais comentadas da festa.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA