Briga da ‘Nattanzinhos’: cantores disputam registro de marca que leva o nome deles

Disputa entre os dois artistas pode se prolongar, uma vez que a análise da oposição feita por Lima pode levar até 15 meses para ser concluída

Reprodução/Instagram/@nattanzinho Nattanzinho, que é namorado da influenciadora Rafa Kalimann, fez um pedido de registro da marca no dia 9 de novembro de 2024



Os cantores Nattanzinho e Natanzinho Lima estão envolvidos em uma controvérsia relacionada ao uso da marca “Nattanzinho”. O artista Nattanzinho, que é namorado da influenciadora Rafa Kalimann, fez um pedido de registro da marca no dia 9 de novembro de 2024. No entanto, sua solicitação foi contestada por Natanzinho Lima, que apresentou uma oposição ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). A disputa entre os dois artistas pode se prolongar, uma vez que a análise da oposição feita por Lima pode levar até 15 meses para ser concluída. Essa situação gera expectativa entre os fãs e o mercado musical, já que a definição sobre a marca pode impactar a carreira de ambos os cantores.

Nattanzinho, natural de Sobral, no Ceará, ganhou notoriedade em 2022 com o sucesso “Tem Cabaré Essa Noite”. Por outro lado, Natanzinho Lima, originário de Itabaiana, Sergipe, é um ícone do brega nacional, famoso pela canção “Uma e Quinze da Manhã”. Ambos os artistas têm conquistado um espaço significativo na cena musical brasileira. O Inpi desempenha um papel crucial na regulamentação da propriedade industrial no Brasil, sendo responsável pelo registro de marcas. Esse registro é fundamental para artistas e empreendedores que desejam proteger suas criações e explorar suas marcas em produtos e serviços.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA