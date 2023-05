Netflix inicia cobrança por compartilhamento de senhas no Brasil

Uso de mesma assinatura em mais de uma casa será cobrado por R$ 12,90 mensais

A Netflix anunciou nesta terça-feira, 23, que vai cobrar R$ 12,90 por mês de usuários que compartilham senhas da plataforma com outras pessoas fora de sua residência. Desde o ano passado a medida estava em vigor em outros países, como Chile, Costa Rica, Peru, Argentina, República Dominicana, Honduras, El Salvador e Guatemala. “A partir de hoje, começaremos a enviar este email para assinantes que compartilham a conta Netflix fora da própria residência no Brasil”, diz um trecho do comunicado divulgado pela plataforma de streaming. De acordo com a empresa, o titular da conta pode adquirir um ponto extra pelo adicional de R$ 12,90 ou transferir o perfil da outra pessoa, que por sua vez, terá que pagar uma nova assinatura. “A conta Netflix deve ser usada por uma única residência. Todas as pessoas que moram nesta mesma residência podem usar a Netflix onde quiserem, seja em casa, na rua, ou enquanto viajam”, explicou.