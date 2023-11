Neymar publica foto com filha recém-nascida e afasta rumores de separação com Bruna Biancardi

Neymar Jr. aparece em uma publicação no Instagram cuidando de sua filha recém-nascida; jogador se recupera de uma cirurgia do joelho em casa

Reprodução / Instagram @neymarjr Neymar Jr. e Bruna Biancardi ao lado da pequena Mavie



O relacionamento entre Neymar Jr. e Bruna Biancardi parece está indo muito bem, contrariando os rumores de que o casal estaria separado. O jogador publicou uma foto neste domingo, 5, onde ele aparece segurando sua filha com Biancardi, a pequena Mavie. Ele passou por uma cirurgia em Belo Horizonte na última quinta-feira, 2, mas já se encontra em sua casa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, ao lado da namorada e da filha, em processo de recuperação. Conforme mostrou o site da Jovem Pan, o astro da seleção brasileira passou por uma cirurgia no joelho após ter rompido o ligamento cruzado anterior e dos meniscos do joelho esquerdo no jogo da seleção brasileira contra o Uruguai no dia 17 de outubro. procedimento foi realizado por Rodrigo Lasmar, chefe médico da seleção brasileira que, após uma avaliação, considerou satisfatória a evolução do pós-operatório do jogador. De acordo com Lasmar, o próximo passo agora é iniciar o trabalho de fisioterapia para dar sequência ao tratamento de recuperação do atleta. A princípio, o tempo estimado para que ele volte aos campos é de oito a dez meses.