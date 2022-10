O que está por trás da tendência de homens com as unhas pintadas

Uso dos esmaltes é moda entre famosos e jovens e é aderido por artistas como Enzo Celulari, Harry Styles e Xamã

Reprodução/Instagram/@euxama/@enzocelulari Nas redes sociais, Xamã afirmou que pintar as unhas é uma forma de expressão



As unhas pintadas são tendência entre homens famosos. Do preto ao colorido, artistas brasileiros e internacionais como Enzo Celulari, Harry Styles, Johnny Depp, Xamã e João Guilherme aderiram à moda. Apesar de soar ousado, colorir as unhas é um costume entre diversos fenômenos juvenis da última década. A estética e-boy, por exemplo, costuma ser uma referência nesta área, apropriando-se de elementos do estilo emo dos anos 2000, com correntes, camisas xadrez, roupas e unhas pretas. Para alguns, como dito pelo cantor Xamã nas redes sociais, a vaidade masculina se trata de uma forma de expressão. “É uma forma da gente se expressar. A forma como eu me visto, como pinto minhas unhas e como eu faço as minhas músicas é uma forma de me expressar. As pessoas têm muito preconceito, vão falar para você como você tem que se vestir. Você tem que usar da forma que se sentir feliz.”

Usuários consideram que o uso dos esmaltes também rompem com um tabu esperado pela performance da masculinidade. É o que pensa o jovem mineiro de 23 anos Luiz Filipe Goulart. “É uma grande demonstração de como está deixando de ser um tabu e se tornando um mero adereço, tanto para homens héteros, quanto para a comunidade LGBT, mesmo que ainda assim contrarie diversas pessoas”, disse. Para outros, o costume já não é uma novidade no mundo da arte e da expressão, sendo usado por artistas como David Bowie e Freddie Mercury. O ato de pintar as unhas também é visto como uma ajuda para controlar o hábito de as roer, além de uma forma de se sentir bem esteticamente.