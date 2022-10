Fora de ‘A Fazenda 14’, Shayan culpa Deolane pela morte de MC Kevin; veja

Equipe da peoa repudiou falas do iraniano e disse que ele não sabe da luta da advogada para tentar salvar o funkeiro no dia do acidente que ocorreu em maio de 2021

Reprodução/Instagram/shay.hb Shayan Haghbin criticou Deolane após ser expulso de 'A Fazenda 14'



Shayan Haghbin, que foi expulso de “A Fazenda 14” acusado de agressão, culpou Deolane Bezerra pela morte do cantor MC Kevin. O iraniano deu a polêmica declaração durante participação “Link Podcast”: “Ela trai fácil as pessoas. Eu não estou falando de relacionamento, estou falando em tudo. Eu nem conheço e nem quero conhecer o que aconteceu no relacionamento dela, mas só para você ver que o cara se matou de medo dela. Olha como é a pessoa”. Lucas Selfie, que comanda a atração, alertou o ex-Fazenda: “Rapaz, não fala isso. Não mexe com coisa séria”. Shay e Deolane eram de grupos rivais no reality show da Record e por diversas vezes bateram de frente no jogo. Kevin morreu em maio de 2021, aos 23 anos, após cair do 5º andar de um prédio na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Ele teria tentado pular de uma varanda para outra com receio de Deolane flagrar uma traição. A equipe da advogada divulgou uma nota nas redes sociais repudiando os comentários do empresário: “Shay, você não sabe a dor e a angústia que a Deolane sentiu naquele dia e que sente até hoje, você não sabe a luta daquele dia para tentar desesperadamente salvar a vida do Kevin, você não sabe a enorme luta que foi percorrida por Deolane e sua família para tentar esclarecer o fato ocorrido naquele dia, logo você que tentou falou sobre defender a família vem a público falar e opinar sobre a morte de alguém que foi tão importante para Deolane, imputando-a de culpa”. Em outro trecho, a equipe da influenciadora reforçou: “Não tente manchar o amor que a Deolane tem pelo Kevin até hoje, um amor que nunca se acabará”.