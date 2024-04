Sydney Sweeney desmente rumores sobre filme com Johnny Depp

Estrela de ‘Euphoria’ havia sido criticada devido às acusações de agressão que pesam contra o ator

Reprodução/Instagram/@sydney_sweeney Sydney Sweeney é uma das atrizes mais requisitadas do momento na indústria americana do entretenimento



A atriz Sydney Sweeney negou as informações que indicavam sua participação em um filme ao lado de Johnny Depp. A estrela da série “Euphoria” e do filme “Todos Menos Você” se pronunciou sobre o assunto, desmentindo os boatos que circulavam nas redes sociais. “Acordei com rumores. De qualquer forma, vá ver ‘Imaculada’ nos cinemas neste fim de semana”, postou Sweeney no X (antigo Twitter). As especulações de que ela estrelaria “Day Drinker” ao lado de Depp geraram uma enxurrada de críticas a uma das artistas mais requisitadas do momento na indústria americana do entretenimento. Isso se deve às acusações de agressão que o ator respondeu em batalha judicial contra sua ex-mulher Amber Heard.

Veja o post em que Sydney desmentiu os rumores