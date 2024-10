Ópera ‘Sancta Susanna’ provoca mal-estar em espectadores na Alemanha

Elenco da peça é inteiramente feminino e apresenta performances inusitadas, como uma atriz com nanismo caracterizada como papa

Reprodução/Youtube A classificação indicativa da ópera é de 18 anos, acompanhada de avisos sobre o conteúdo gráfico que pode ser perturbador.



Uma produção operística na Alemanha, intitulada “Sancta Susanna”, gerou preocupação ao levar 18 espectadores a buscar atendimento médico após as duas primeiras exibições. A obra, composta por Paul Hindemith e adaptada por Florentina Holzinger, é marcada por cenas de conteúdo sexual explícito entre mulheres, além de incluir elementos como sangue real e freiras sem roupas. O elenco da peça é inteiramente feminino e apresenta performances inusitadas, como uma atriz com nanismo caracterizada como papa e outra que faz uma interpretação de Eminem vestida de Jesus. Em uma das cenas mais impactantes, uma atriz é ferida de forma realista, com um pedaço de pele sendo cortado e grelhado diante do público.

A classificação indicativa da ópera é de 18 anos, acompanhada de avisos sobre o conteúdo gráfico que pode ser perturbador. Apesar dos incidentes de mal-estar entre os espectadores, os organizadores da apresentação afirmaram que reações como náuseas e desmaios são comuns em experiências teatrais intensas. Os responsáveis pela produção garantiram que a apresentação seguirá em frente, mesmo diante das reações adversas. A obra tem gerado debates sobre os limites da arte e a responsabilidade dos criadores em relação ao público.

