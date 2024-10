Brasil registrou mais de 300 casos de violência política no primeiro turno das eleições municipais 

Nordeste contabilizou 132 ocorrências, enquanto o Sudeste teve 117 e o Sul registrou 51

Durante o primeiro turno das eleições de 2024, o Brasil registrou 373 casos de violência política direcionada a candidatos e políticos em exercício, o que representa uma média de sete incidentes diários. Essa informação foi divulgada por uma pesquisa realizada pelas organizações Terra de Direitos e Justiça Global. Em comparação, em 2022, a média era de apenas duas ocorrências por dia. O ano de 2024 se destaca como o mais violento desde o início da série histórica em 2020, com um total de 518 incidentes documentados entre 16 de agosto e 6 de outubro. Esse número inclui dez assassinatos, 100 atentados, 138 ameaças, 54 agressões, 51 ofensas, 13 casos de criminalização e sete invasões. O total de ocorrências nesse período é mais do que o dobro do registrado no período pré-eleitoral, que somou 145 casos de janeiro até meados de agosto.

A violência política foi observada em todos os estados brasileiros, com a maior concentração de casos nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul. O Nordeste contabilizou 132 ocorrências, enquanto o Sudeste teve 117 e o Sul registrou 51. Entre os estados, São Paulo liderou com 50 casos, seguido pelo Rio de Janeiro com 38 e Paraíba com 24. Os partidos que mais enfrentaram situações de violência durante o primeiro turno foram o União Brasil, com 46 registros, o PT, que teve 43, e o PL, com 35 ocorrências.

