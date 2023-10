Padre Fabio de Melo revela detalhes emocionantes sobre sua família em novo livro

Religioso diz ter vivido ‘libertação’ após morte de sua mãe e conta detalhes do problema de seu pai com o álcool

O padre Fabio de Melo revelou detalhes comoventes sobre sua família durante sua participação no programa “Conversa com Bial“, na última sexta-feira, 27. Em seu mais recente livro, intitulado “A Vida É Cruel, Ana Maria: Diálogos Imaginários Com Minha Mãe”, o sacerdote escreveu uma carta para sua mãe, que faleceu em 2021 devido à Covid-19. Na obra, ele aborda a dificuldade de desapontar as expectativas que sua mãe tinha em relação a ele. O religioso compartilhou que sempre soube que o dia da morte de sua mãe seria o pior dia de sua vida. E quando esse dia chegou, ele viveu uma experiência de libertação. “Agora posso morrer”, afirmou. Padre Fabio também ressaltou o sofrimento vivido por sua mãe, que enterrou duas filhas e visitou um filho na prisão. A morte dela o fez refletir sobre a possibilidade de não buscar a felicidade.

Durante a entrevista, o padre também falou sobre seu pai, que enfrentava problemas com o álcool. Ele descreveu seu pai como um homem bonito e íntegro, mas que se transformava completamente quando estava embriagado. O religioso ressaltou que o álcool foi responsável por destruir sua família e ainda é um problema na vida de algumas pessoas. Ele admitiu ter medo de se tornar como seu pai, caso permitisse-se beber ocasionalmente, pois acredita que a predisposição genética está presente em sua vida. Padre Fabio de Melo abriu seu coração durante o programa e compartilhou suas experiências pessoais, mostrando a importância de enfrentar os desafios familiares e buscar a superação. Seu novo livro promete trazer reflexões profundas sobre a relação com a mãe e as dificuldades enfrentadas ao longo da vida.