Paola Carosella deixa o MasterChef para se dedicar a projetos pessoais

Band ainda não divulgou o nome de quem vai substituir a chef no elenco do programa

Divulgação Paola participou durante seis anos do MasterChef



O Grupo Bandeirantes anunciou nesta quarta-feira, 13, que a chef Paola Carosella deixou o MasterChef após seis anos de participação no programa. A decisão foi comunicada no dia 13 de janeiro. Segundo a Band, Paola vai focar suas atenções em negócios particulares. Ela mantém, por exemplo, um canal de gastronomia no Youtube com o marido Jason Lowe e, recentemente, fechou uma parceria com a Play9, estúdio de conteúdo do youtuber Felipe Neto. A emissora ainda não divulgou o nome de quem vai substituir Paola no elenco do MasterChef, que conta também com Henrique Fogaça e Erick Jacquin.

De acordo com a Band, Paola agradeceu a oportunidade de ter feito parte do elenco do programa. “Tenho muita honra de ter participado desse incrível projeto chamado MasterChef na Band. Aqui estou e estarei sempre na minha casa. Mas neste momento minha empresa precisa do meu tempo e dedicação integral. Para os meus colegas queridos, para todos os que acompanham e assistem ao MasterChef e para a direção da Band e Endemol, meu muito obrigada e minha torcida sempre”, disse a chef. O presidente do Grupo Bandeirantes afirmou que “entendeu a decisão” e que as portas a Paola “estarão sempre abertas”.