Pedro Scooby e Paulo André vencem a prova do Anjo da semana no ‘BBB 22’

Dupla vai imunizar, em conjunto, um participante do reality; Lucas, Natália e Lina foram escolhidos para o monstro ‘Câmera e Rolo de Filme’

Reprodução/Globoplay Pedro Scooby e Paulo André venceram a prova do Anjo deste sábado, 12



A dupla Pedro Scooby e Paulo André venceu a prova do Anjo do “BBB 22” desta semana, na tarde deste sábado, 12. Com a vitória, eles poderão, em conjunto, imunizar um participante. Um deles também estará imunizado e não correrá o risco de ir ao paredão que será formado na noite do domingo, 13. O surfista e o atleta olímpico também escolheram Lucas, Natália e Lina para o monstro “Câmera e Rolo de Filme”.

A prova do Anjo desta semana foi disputada em dupla. Os participantes tinham que levar água a um recipiente a fim de enche-lo para retirar uma bolinha vermelha de dentro dele. Na primeira disputa, as duplas Brunna Gonçalves e Elizer e Douglas e Natália venceram Lucas e Eslovênia e Viny e Maria e se classificaram para a etapa final. Na segunda bateria, além de Scooby e PA, Arthur Aguiar e Tiago Abravanel também avançaram – Bárbara e Laís, Linn da Quebrada e Jessilane foram as equipes derrotadas. Na final, Scooby e Paulo André levaram a melhor. Cada um deles leva R$ 10 mil e dez anos de assinatura da Globoplay.