Governo de São Paulo inicia debates regionais da Lei Paulo Gustavo percorrendo seis cidades do Estado

As reuniões com a sociedade civil têm por objetivo informar, e, principalmente, ouvir demandas e necessidades a fim de executar da melhor maneira a Lei Complementar

Fernando Nascimento / Governo do Estado de São Paulo Encontros sobre a Lei Paulo Gustavo ocorrem em 6 cidades do litoral e interior paulista, contemplando todas as regiões do Estado



Para coletar demandas e sugestões à execução da Lei Paulo Gustavo no Estado, a Secretaria da Cultura e Economia Criativa de São Paulo, vai realizar encontros regionais nas cidades de Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Bauru, Registro e São Sebastião. As reuniões com a sociedade civil têm por objetivo informar, e, principalmente, ouvir demandas e necessidades para a executar da melhor maneira a Lei Complementar. Dos R$3,8 bilhões do Fundo Nacional de Cultura, o Estado receberá a cota de R$356 milhões e mais R$372 milhões que serão repassados diretamente aos municípios. A Lei Complementar nº 195 de 08 de julho de 2022, batizada como lei Paulo Gustavo, foi criada para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais, em especial as demandadas pelas consequências do período da pandemia no Brasil, e o seu nome homenageia o ator e humorista que faleceu em decorrência de Covid-19 em maio de 2021.

Veja programação:

16/06

Mogi das Cruzes – das 17h às 20h

Local: Secretaria Municipal de Cultura de Mogi das Cruzes – Auditório Escola de Inovação

Rua Senador Dantas,326 – 3º andar – Centro – Mogi das Cruzes /SP

23/06

Ribeirão Preto – das 14h às 17h

Local: Salão Rosa – Secretaria Municipal da Cultura e Turismo de Ribeirão Preto

Praça Barão do Rio Branco, s/n – Centro

24/06

Presidente Prudente – das 14h às 17h

Local: Centro Cultural Matarazzo / Teatro Paulo Roberto Lisbôa

Endereço: Rua Quintino Bocaiuva 749 – Vila Marcondes

25/06

Bauru – das 14h às 17h

Local: CSest Senat Bauru

Endereço: Rua josé Postingue, 5115, Distrito Industrial Marcus Vinícius Feliz Machado

26/06

Registro – das 14h às 17h

Local: Auditório SENAC

R. Teiti Koki, 105 – Vila Florida,

02/07

São Sebastião – das 14h às 17h

Local: Teatro Municipal de São Sebastião

Av. Dr. Altino Arantes, 02 – Centro Histórico