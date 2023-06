Polícia dos EUA confirma que restos mortais encontrados na Califórnia são de Julian Sands

Ator tinha 65 anos e estava desaparecido desde o dia 13 de janeiro após sair para fazer uma trilha; artista ficou conhecido pelas atuações nos filmes ‘Uma janela para o amor’ e ‘Despedida em Las Vegas’

Robyn BECK / AFP Julian Sands estava desaparecido há 5 meses



A polícia dos Estados Unidos confirmou, nesta terça-feira, 27, que os restos mortais encontrados na Califórnia são do ator Julian Sands. O ator tinha 65 anos e estava desaparecido há 5 meses. O sumiço ocorreu no dia 13 de janeiro nessa região montanhosa conhecida como Monte Baldy, a aproximadamente 3.000 metros de altitude, localizada nos arredores de Los Angeles, após sair para fazer uma trilha. A descoberta aconteceu após montanhistas encontrarem restos humanos no Monte San Antonio, no último sábado. “O processo de identificação do corpo encontrado no Monte Baldy em 24 de junho de 2023 foi finalizado. Foi identificado como sendo de Julian Sands, de 65 anos”, informou o departamento nesta terça-feira. “A causa da morte ainda está sendo investigada, à espera de exames adicionais”, acrescentou. Detalhes foram preservados.

O ator é conhecido pelas atuações nos filmes “Uma janela para o amor”, quando atuou ao lado de Helena Bonham Carter, e “Despedida em Las Vegas”. Também fez parte do elenco de “Aracnofobia” “Mistérios e Paixões” e “Warlock: O Demônio”. Além disso, Sands também atuou em séries como como “Dexter” e “Smallville”. Ele deixa três filhos, sendo dois deles com sua esposa, a escritora Evgenia Citkowitz. As montanhas eram uma de suas maiores paixões, tanto que era um montanhista experiente. O ator dizia ser o homem mais feliz do mundo quando estava “perto do topo de uma montanha em uma gloriosa manhã fria”. A Califórnia foi atingida por uma série de tempestades violentas em dezembro e janeiro. Grandes nevascas foram registradas nos cumes, incluindo no Monte San Antonio. O local onde o ator desapareceu é mais alto da da cordilheira de San Gabriel e é bastante frequentado pelos moradores de Los Angeles.

*Com informações da AFP