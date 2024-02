Pré-carnaval de São Paulo abre com blocos consolidados em diversos pontos da capital

Fim de semana deve ser agitado com blocos já consolidados, como o “Acadêmicos do Baixo Augusta”

FELIPE MARQUES/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO SP - SÃO PAULO/CARNAVAL 2024/BLOCO DO ABRAVA - GERAL - O cantor e ator Tiago Abravanel durante apresentação no trio elétrico do "Bloco do Abrava", na Avenida Faria Lima, na Zona Sul da capital paulista, na tarde deste sábado, 03 de fevereiro de 2024, pré-carnaval 2024.



O pré-carnaval na capital paulista já iniciou a todo vapor neste sábado, 3, com diversos blocos em pontos diferentes da cidade. A programação atende a todos os gostos: axé, pagode, samba e bloco infantil para a criançada. O repórter da Jovem Pan News, Felippe Monteiro, acompanhou a abertura do famoso “Bloco do Abrava”, na manhã deste sábado, na rua Faria Lima. Com Nicole Bahls e Márcia Fu, Tiago Abravanel levou muita alegria e música aos foliões com a participação do Tchakabum. “Carnaval é só alegria e está só começando. Com Tiago Abravanel não existe, ele levanta, contagia, é muito bom”, declarou Nicole Bahls.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O bloco “Love Life”, com Lia Clark, Dj Guazzelli e Vania Saraiva, abriu os trabalhos às 10h na Avenida Hélio Pellegrino, em Moema. Já o “SPandeiro” se apresentou no mesmo horário na Praça Dom José Gaspar. O bloco infantil “Sainha de Chita” contagiou as famílias na Praça Rio dos Campos, na Lapa, enquanto o “Casa Comigo” teve concentração na Avenida Henrique Schaumann, em Pinheiro, com a presença do cantor Buchecha (ex-dupla com Claudinho) e DJ Nogueira.

O cruzamento da Avenida Paulista com a Consolação recebe neste domingo, 3, o já consolidado bloco “Acadêmicos do Baixo Augusta”, a partir das 13h, que há mais de dez anos traz a musa Alessandra Negrini como rainha. Vale conferir, também, a agenda de blocos deste fim de semana no Parque do Ibirapuera, que deve receber os blocos da cantora Maria Rita e da banda Monobloco.

*Com informações do repórter Felippe Monteiro