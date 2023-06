Preta Gil lamenta morte de fã e faz homenagem: ‘Nunca vou esquecer do seu abraço’

Artista usou seu Instagram e expressou o carinho que tinha pela mulher, que se tornou uma grande amiga da cantora

Reprodução/Twitter/@PretaGil Preta Gil usou seu Instagram para homenagear uma amiga e fã



A cantora Preta Gil compartilhou uma triste notícia com seus fãs nesta sexta-feira, 9. Em seu Instagram, ela lamentou a morte de uma amiga, e uma grande fã, conhecida como “Pathyynha”, e prestou uma homenagem, emocionando seus seguidores. A artista relembrou de momentos especiais vividos ao lado da amiga. “Nunca vou esquecer seu abraço, o amor, o carinho que ela tanto me dedicou!!! Tantos shows em Teresina, Maceió, Rio de Janeiro, ela sempre se fez presente. E sempre que eu subia nos palcos, seus olhos brilhavam e era é tudo o que eu precisava”, escreveu a artista, que está em tratamento de um câncer. Na sequência, ela disse que está bastante triste com a perda e desejou força aos familiares da amiga. “Ela me chamava de mãezinha amodolo. Meus sentimentos a toda família e amigos que ela tinha e que eram muitos!!! Eu e meus fãs estamos muito tristes. Descanse em paz. Eu te amo. Amodolo pra sempre”, finalizou.