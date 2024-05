Principal evento literário do país, Flip 2024 será em outubro em Paraty

A organização da festa literária divulgou a data com quase cinco meses de antecedência após reclamações de editoras, que têm tido dificuldades para convidar autores com agenda concorrida devido aos atrasos

NELSON TOLEDO/ FLICKR FLIP OFICIAL Até o momento, não foram divulgados os convidados nem os autores que serão homenageados durante o evento literário de Paraty (RJ)



A Flip 2024 acontecerá de 9 a 13 de outubro em Paraty (RJ), segundo anúncio feito pela organização nesta quinta-feira (16), com quase cinco meses de antecedência. O atraso na divulgação gerou reclamações de editoras, que têm tido dificuldades para convidar autores com agenda concorrida em cima da hora. Nos últimos anos, a Flip ocorreu no final de novembro, em uma época que gerou críticas devido ao calor e à ocupação turística da cidade.

Em 2023, Paraty enfrentou problemas com apagões de eletricidade devido às chuvas, o que levou a organização a considerar mudanças na data do evento. A intenção era antecipar a Flip para setembro ou até mesmo julho, mas questões financeiras e de patrocínio dificultaram o processo. A captação de recursos plurianual liberada durante o governo de Lula ainda não foi suficiente para resolver todos os problemas da organização.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A curadoria da Flip 2024 ficará a cargo da editora Ana Lima Cecilio, que quebra o padrão de curadoria coletiva dos últimos anos. Até o momento, não foram divulgados os convidados nem os autores que serão homenageados durante o evento literário. A expectativa é que a Flip continue a ser um importante ponto de encontro para escritores, leitores e amantes da literatura, sob diretoria artística de Mauro Munhoz.

Publicada por Carolina Ferreira

*Reportagem produzida com auxílio de IA