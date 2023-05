Gato invade estúdio de jornal da Globo e desconcentra apresentadora; assista

Denise de Medeiros explicou que o animal foi adotado pela equipe após ser abandonado nos fundos da emissora

Reprodução/NSC TV Gato apareceu ao vivo no 'Jornal do Almoço', exibido pela afiliada da Globo em Criciúma



Um gato invadiu o estúdio do “Jornal do Almoço”, exibido pela NSC TV, emissora afiliada da Globo em Criciúma, Santa Catarina, nesta quinta-feira, 4. A apresentadora Denise de Medeiros comandava o noticiário quando foi pega de surpresa ao vivo e, ao ver o animal desfilando em frente às câmeras, caiu na gargalhada. “Gente, perdão, nosso gatinho Jotta A está passando por aqui nesse momento”, comentou a jornalista. “Imagina! Que bela coincidência, nós [estávamos] falando de natureza, meio ambiente, e o nosso gatinho veio”, disse o comentarista Denis Luciano, que também estava no estúdio no momento em que o gato apareceu. A âncora continuou rindo e confessou: “Me desconcentrei por aqui”. O momento repercutiu nas redes sociais. Denise explicou que o gatinho estava no estúdio porque foi adotado pela emissora após uma repórter encontrá-lo abandonado nos fundos da empresa. O animal, que estava doente quando foi adotado, recebeu todos os cuidados necessários e agora está bem. Para escolher o nome do mascote, os profissionais da emissora fizeram até uma enquete. Os profissionais da afiliada da Globo em Criciúma também cuidam de uma cachorra, Bella.