Produtor pioneiro de reggae e dub, Lee ‘Scratch’ Perry morre aos 85 anos

Músico trabalhou com artistas como Bob Marley, além de grupos como Beastie Boys e The Congos; causa da morte não foi divulgada

Reprodução/Instagram @lee_scratch_perry Em 2002, ele venceu o Grammy de melhor álbum de reggae pelo seu desempenho em Jamaican E.T



Um dos pioneiros dos sons dub e reggae, Lee “Scratch” Perry morreu neste domingo, 29, aos 85 anos. Segundo informações da mídia jamaicana, ele veio a falecer em um hospital na cidade de Lucea, no noroeste da Jamaica. A causa da morte não foi divulgada. O primeiro-ministro do país, Andrew Holness, mandou condolências à família de Perry. O músico trabalhou com artistas como Bob Marley, além de grupos como Beastie Boys e The Congos. Em 2002, ele venceu o Grammy de melhor álbum de reggae pelo seu desempenho em Jamaican E.T. Em 2004, a Rolling Stone colocou Perry na posição cem da lista “Os 100 Melhores Artistas de Todos os Tempos”.