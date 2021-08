Após desaparecer, ex-ator mirim Matthew Mindler é encontrado morto aos 19 anos

Artista, que dividiu cena com Paul Rudd, foi visto pela última vez na universidade que estudava, nos EUA

Reprodução/Twitter/@millersvilleu/28.08.2021 Matthew Mindler ficou desaparecido e foi encontrado morto nos EUA



O ex-ator mirim Matthew Mindler foi encontrado morto neste sábado, 28, nos Estados Unidos. O jovem de 19 anos estava desaparecido desde terça-feira, 24. Segundo divulgado pelo TMZ, a polícia informou que o artista foi visto pela última vez na Universidade de Millersville saindo do seu dormitório com um uma mochila preta nas costas. A causa da morte está sendo investigada. A faculdade em que Matthew estudava lamentou a morte do estudante por meio de um comunicado: “É com o coração pesaroso que informo a vocês da morte de Matthew Mindler, de 19 anos, vindo de Hellertown, Pensilvânia, um estudante do primeiro ano na Universidade de Millersville. Uma busca estava em andamento por Matthew desde quinta-feira, 26, depois que ele foi dado como desaparecido. Matthew foi encontrado morto esta manhã, sábado, 28, em Manor Township, perto do campus”. Matthew se destacou no filme “O Idiota do Meu Irmão”, de 2011, no qual dividiu cena com o astro Paul Rudd. Quando gravou o longa, ele tinha apenas 10 anos. O último trabalho do artista foi em 2016, no filme “Chad: An American Boy”.