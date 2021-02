Projota se revolta por fila de espera para o raio-x: ‘Bando de filho da p***’

Vestido com traje do mostro, o rapper reclamou dos colegas de confinamento e disse que ‘faltou flair play’

Reprodução / Twitter O rapper pediu que o público o tire "desse inferno" ou o mantenham até a final para "tirar um por um"



O rapper Projota protagonizou cenas de muita revolta na manhã deste domingo, 28, no Big Brother Brasil. O início da aparente ira do cantor aconteceu quando ele precisou aguardar na fila para fazer o raio-x diário. Vestido com o traje do mostro, ele teve que aguardar chegar a sua vez, enquanto Sarah, Gilberto e João Luiz esperam na sua frente, o que o deixou revoltado. Para ele, os companheiros de confinamento deveriam ter deixado ele “passar na frente”, já que está cumprindo a punição. “Não aguento mais! Bando de filho da p***. Peguei fila pra fazer o raio-x. Já fui o primeiro a chegar ali, já deixei os monstros passarem na minha frente. Semana passada mesmo, tá ligado? E hoje peguei fila, mano. Três pessoas na minha frente, na fila.”

A espera no raio-x foi o estopim para que Projota fizesse várias críticas aos moradores da Casa, especialmente ao líder da semana, João Luiz. “Inclusive esse líder de merda. Esse filho da p***. Me deixa ficar aqui pra eu tirar esse desgraçado na semana que vem, mano. Falso do caral**”, disse, reclamando que faltou “flair play” dos colegas e questionando: “O que eu fiz pra essas pessoas?”. Em seguida, o rapper pediu que o público o tire “desse inferno” ou o mantenham até a final do jogo para “tirar um por um”. “Eles vão me dar monstro, vai ser o inferno minha vida aqui. Mas eu fico até o fim. Se precisar eu fico aqui até maio, tirando um de cada vez. Esse bando de falso, gente fingida, gente que se faz de bonzinho. Não fiz nada pra eles, nada. Muito pelo contrário, tá ligado? Pra me fazer passar por umas palhaçadas dessas”.

Continuando a conversa com o Arthur, Projota disse se sentir humilhado com a situação. “Tem 15 pessoas aqui dentro e ninguém tá nem aí pra mim, é uma sensação como se eu fosse um lixo”, afirmou. Após as declarações do rapper, o namorado de João Luiz, Igor Moreira, comentou sobre o ocorrido nas redes sociais. “Gente o que me incomoda no Projota é que o Joao não fez nada pra ele. Inclusive Joao é super respeitoso em todos os momentos. Eu acho até triste esse sentimento de ódio que o Projota tem”, disse no Twitter. Neste domingo, 28, acontece a formação do próximo paredão. Lumena, Fiuk e Rodolfo já foram indicados por Carla Diaz para a berlinda.