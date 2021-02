Com medo, Projota pensa em novo plano após João conquistar liderança no ‘BBB 21’

Rapper conversou com Caio e Rodolffo e disse que já tem uma nova mira no jogo

Reprodução/Globo/25.02.2021 Projota não ficou nada contente ao ver que João Luiz conquistou a liderança no 'BBB 21'



A vitória de João Luiz na Prova do Líder não agradou nem um pouco Projota, que tinha como plano colocar o professor no paredão. Após a saída de Karol Conká, o cantor passou a dizer na casa que era hora de começar a votar nas “plantas” da edição e sua mira era João porque o professor precisou revelar ao vivo e Projota foi pego de surpresa ao descobriu que ele tinha votado nele. Após a prova que aconteceu na quarta-feira, 24, no “BBB 21”, o artista se lamentou com Caio e Rodolffo: “Justo o cara que votou em mim. Dá até uma dor no coração”. O cantor sertanejo e o fazendeiro também acham que estão na mira do professor.

O papo seguiu e Projota afirmou: “Nós dois [ele e Rodolffo] estamos na reta, para ir direto”. Caio lembrou que quem é indicado pelo líder não tem direito de participar da prova Bate e Volta. “A gente vai ter que escolher uma pessoa. E não é o Gil. Era isso que eu vinha falando. Nosso foco tinha que sair de lá. Eu já sei qual é o meu foco”, afirmou o cantor sem revelar o nome do participante que pretende votar. Por fim, ele ressaltou que o trio precisa fazer tudo “pianinho” e explicou o motivo: “Tudo que a gente fala volta contra nós. É impressionante”. Quando Projota não estava mais presente, Caio deu a entender que pretende votar em Thaís: “É foto, piscina e espelho”. O fazendeiro também comentou que acha que se o rapper for indicado ao paredão ele é eliminado e Rodolffo ressaltou que ele pode estar sendo visto como um vilão aqui fora.