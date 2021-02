BBB 21: Noite é marcada por festa improvisada com jogos; confira as revelações

Brothers jogaram ‘eu nunca’ e ‘verdade ou consequência’; Juliette foi a estrela da brincadeira e confessou que já quis transar com alguém da casa

Reprodução/Rede Globo Juliette foi a estrela da noite e fez altas revelações



Com a programação semanal do “BBB 21” alterada em virtude da final do Campeonato Brasileiro, os brothers tiveram uma noite de quinta-feira diferente da usual. Como a Prova do Líder foi adiantada para a quarta-feira, 24, e o horário destinado ao reality show foi preenchido pelo jogo, a produção deixou um cooler de bebidas para que os confinados pudessem curtir o momento vago. Os brothers aproveitaram a noite de quinta-feira, 25, para fazer uma festa improvisada com jogos etílicos. A primeira brincadeira foi “Eu Nunca”, que consiste em uma dinâmica em que cada participante faz uma afirmação ou confissão começando com “eu nunca fiz tal coisa”. Quem já fez a ação citada, bebe. Camilla de Lucas iniciou o jogo. “Eu nunca entrei em site pornográfico e apaguei o histórico”, disse a influencer. A maioria dos confinados beberam.

“Minha mãe nunca me pegou ‘coisando'”, brincou Juliette, se referindo a atos sexuais. A advogada e Carla Diaz beberam, afirmando que já passaram pela situação. “Eu nunca dei uma ‘espiadinha’ em alguém daqui enquanto a pessoa estava no banho”, sugeriu Lumena. Alguns participantes como Gilberto, Carla e Juliette disseram que sim e beberam. Em seguida, os brothers decidiram mudar de brincadeira e partiram para o “verdade ou consequência”. Rodolffo perguntou para Viih Tube se a influenciadora já havia ficado com um sertanejo. Ela negou: “Quase, mas não”. Juliette perguntou a Arthur se ele já quis “balançar” o edredom com Carla. O crossfiteiro respondeu: “Todo dia, vale?”.

Em outra rodada de perguntas, Fiuk contou que já ficou com uma atriz, mas não revelou nomes. “Ah, eu era amiga da ex dele”, afirmou Carla. “É verdade que se o Lucas continuasse aqui, você usaria algumas coisas que tem na dispensa?”, perguntou Thaís a Gilberto, em referência a preservativos. O economista se divertiu e confirmou a afirmação. No desenrolar da brincadeira, Arthur disse que nunca ficou com homens. “Não, nada contra, mas não”. “É verdade que você quis trazer objetos sexuais para o confinamento?”, perguntou João a Lumena. A psicóloga confirmou. “Não só cogitei, como pretendo pedir, solicitar à produção”. Juliette revelou que já teve vontade de transar com alguém da casa. “Mãe, sai da sala”, brincou a sister. Em certo momento, Carla escolheu “consequência” e Fiuk desafiou a atriz a beijar o mamilo de Arthur. A global riu e desconversou.

Depois dos jogos, os brothers seguiram no gramado. “Beijar mulheres eu já beijei duas ou três. Sexo de fato, mesmo, não, mas perto. Eu não sou [bissexual] ainda, mas também não rejeito. Se eu sentir vontade, eu vou”, contou Juliette. Arthur e Gilberto se aproximaram bastante durante a noite. “Tem dois amores: o amor do jogo e da pessoa. Eu amo ele, aquele corpão lindo. De verdade, amiga, tenho que ser sincero com você”, disse Gilberto em clima de descontração com Carla Diaz. Projota e Juliette também tiveram uma conversa franca sobre a relação dos dois. Thaís aproveitou o momento para sondar os brothers e descobrir se estava na mira de algum.