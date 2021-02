‘Público torce por quem se vitimiza’, diz ex-recordista de rejeição do BBB

Em entrevista ao Pânico, a ex-BBB Patrícia Leitte afirmou que se beneficiou da rejeição porque conseguiu ‘transformar os hates em audiência’

Imagem: Reprodução/Programa Pânico Ex-BBB Patrícia Leitte afirmou que enfrentou 'uma série de problemas de autoestima' após alto índice de rejeição



Em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, nesta quarta-feira, 24, a ex-BBB Patrícia Leitte, conhecida como “a vilã” da 18ª edição do Big Brother Brasil, analisou a eliminação da cantora Karol Conká do “BBB 21”. “Acho importante que a Globo esteja tendo maior cuidado e respeito com a Karol. Quando eu deixei a casa, não recebi nenhuma orientação produção, não tive sequer o tempo do intervalo para avaliar o que dizer na despedida. Tiraram meu microfone e me jogaram para a boca do lobo. O que aconteceu comigo foi muito cruel e pesado.” Antes da atual edição do reality show, Patrícia carregava o título de recordista de rejeição por ter sido eliminada com 24,26% dos votos. No entanto, sua porcentagem de eliminação foi superada no “BBB 21” pelo humorista Nego Di, que acumulou 98,76% de rejeição e pela Karol Conká, que deixou o programa nesta terça-feira, 23, com 99,17% dos votos.

Apesar das críticas que recebeu, Patrícia considera que o ódio do público gerou bons frutos para sua vida. “Quando fui eliminada, precisei enfrentar uma série de problemas de autoestima comigo mesma por ter sido tão rejeitada, é complicado, mas consegui transformar meus ‘hates’ em audiência. Meu cancelamento durou pouco porque tive humildade para reconhecer meus erros, compreendi o que precisava mudar e me enxerguei como um ser humano que necessitava se desconstruir e reconstruir. Não sei se a Karol Conká terá o mesmo posicionamento. Meus erros acabaram me beneficiando já que, por mais que eu fosse a vilã, não me esqueceram até hoje. Não ganhei o BBB porque o público não torce por quem joga, mas sim por quem se vitimiza.” Segundo sua avaliação, a influenciadora considera que foi eliminada por “articular votos descaradamente”, ter feito “xingamentos e comentários pesados” e se posicionado contra Gleici Damasceno, a campeã do “BBB 18”.

Confira na íntegra a entrevista com a ex-BBB Patrícia Leitte: