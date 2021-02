Karol Conká diz que sente vergonha do que fez no ‘BBB 21’: ‘Sou a nova Carminha’

Cantora comentou polêmicas, disse que está arrependida e que causou perturbação dentro da casa

Fora do “BBB 21”, Karol Conká admitiu seus erros e falou que dentro do jogo seu “lado ruim aflorou”: “Sou a nova Carminha, a nova Nazaré ou algo do tipo”. A cantora participou do café da manhã com Ana Maria Braga no “Mais Você” desta quarta-feira, 24, e ficou envergonhada ao rever cenas do seu comportamento dentro da casa. “Essa vilã que surgiu no programa não é real aqui fora, senão eu não teria chegado até aqui”, comentou. “A culpa da minha saída foram minhas atitudes péssimas, pedia para sair porque sentia a dor do remorso, da culpa”, acrescentou a cantora que foi eliminada com a maior rejeição da história do reality show, tendo 99,17% dos votos em um paredão triplo.

Ao rever a briga que teve com Carla Diaz por causa de Arcrebiano, Karol disse que estava “passando vergonha em rede nacional” e admitiu que sua atitude foi agressiva. “Não conhecia o Bil direito, não deu tempo de me apaixonar, estava carente”, explicou a cantora que ficou com ciúmes da atriz. “Fui completamente boba, dissimulada. Peço perdão ao Brasil, ao Bil, a Carla por essa situação deprimente.” Karol também foi muito criticada pelo público por conta das suas atitudes com Lucas Penteado no jogo. A rapper chegou a dizer que bateria no ator dentro da casa. “Jamais voaria na cara dele”, explicou a eliminada no “Mais Você”. “Foi extremamente agressivo e petulante da minha parte”, ressaltou.

Após Nego Di ser eliminado, ele fez várias críticas a Karol e, ao saber disso, a cantora entendeu o lado do humorista. “Sai de lá querendo ligar para ele, me falaram que ele estava extremamente chateado comigo. Eu entendo minha postura na casa não foi nada legal, eu me envergonho e me arrependo”, declarou. Na visão da rapper, a insegurança, seus traumas pessoais e ter que conviver com pessoas tão diferentes confinada em uma casa a desestabilizou. “Eu causei perturbação na casa, levei minha perturbação, joguei nos outros e deixei eles tristes.” Durante o papo, a cantora também afirmou que não teve a intensão de fazer Gilberto surtar ao incentivar ele a ir falar com Arthur sobre a fofoca de que o doutorando disse ao crossfiteiro que votaria em Fiuk.

No começo do jogo, Karol teve uma desavença com Juliette e, no “Mais Você”, negou que isso tenha a ver com o fato da sister ser paraibana. “Nada contra o sotaque dela. O que me irritava era ela falar muito alto e coisas desconexas.” Entendendo a repercussão negativa que sua passagem teve na casa, a rapper disse que se soubesse que perderia o controle não teria participado. “Eu me arrependo sim, se eu soubesse que eu ia chegar toda estragada, o Brasil não merece esse entretenimento, minha família não merece passar por isso, eles estão sendo ameaçados. Eu não comedi nenhum crime, eu me descontrolei”, afirmou. Segundo a eliminada, a lição que ela tira dessa situação e que ela precisa de ajuda psiquiátrica.