Rafa Kalimann assume affair com Bruninho do vôlei

Reprodução/Instagram/@rafakalimann/@bruninho1 Rafa Kalimann e Bruninho foram vistos juntos em uma festa em Americana, no interior de São Paulo



A influenciadora digital e apresentadora Rafa Kalimann assumiu, nesta quinta-feira, 30, viver um romance com o jogador da seleção brasileira de vôlei, Bruninho. De acordo com ela, a relação é “sem expectativas e sem criar rótulos de nada”. O novo casal foi flagrado juntos em uma festa de peão, em Americana, no interior de São Paulo. A influencer digital deixou claro que qualquer amor tem que vir para somar. “Sem tirar nenhum pedacinho da Rafa”, disse em entrevista a Folha de S. Paulo, durante evento de São João da Thay, no Maranhão. Rafa Kalimann ainda comentou que está focada nos trabalhos de apresentadora.