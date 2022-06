Cachorro de seis patas intriga internautas e viraliza nas redes sociais

Descoberta foi feita por um usuário do Google Maps que encontrou o animal andando com seus donos na Califórnia

Reprodução/GoogleMaps Imagem foi tirada em San Jose, Califórnia



Uma imagem de uma cachorro de seis patas viralizou nas redes sociais depois que um usuário do Google Maps encontrou o animal na plataforma caminhando com deus donos em San Jose, na Califórnia. Na mesma hora ele capturou a imagem e compartilhou o registro, de acordo com o jornal britânico The Mirror. “Encontrei um cachorro com seis patas e é muito engraçado”, escreveu o responsável pela imagem. “Como isso é real?”, perguntou outro internauta. Curioso com a descoberta, o usuário começou a tentar desvendar o mistério por trás do cachorro de seis patas. Ao ir para outra captura da rua feita pelo Google ele encontrou o animal em condições normais, o que leva a crer que tudo não se passou de um bug na câmera do Google Maps.