Rita Guedes retorna às novelas em ‘Volta por Cima’

Rita Guedes retorna ao universo das novelas da Globo, assumindo o papel de Ivone na produção “Volta por Cima“. A personagem é mãe de Roxelle, interpretada por Isadora Cruz, e faz uma participação especial ao lado de seu marido, José, vivido por João Vitti. O casal, que reside no interior, viaja ao Rio de Janeiro com o intuito de conhecer o trabalho da filha, sem imaginar que Chico, interpretado por Amaury Lorenzo, é o amante de Roxelle e noivo da protagonista, Madá, interpretada por Jéssica Ellen. Em episódios que vão ao ar na próxima quarta-feira, dia 9, Ivone e José se preparam para um encontro com Chico em um restaurante.

No entanto, a situação se torna tensa quando a verdadeira noiva de Chico faz sua aparição, complicando ainda mais a dinâmica entre os personagens. A trama promete momentos de tensão e reviravoltas que devem prender a atenção do público. “Volta por Cima” é uma obra escrita por Claudia Souto e é exibida de segunda a sábado, sempre às 19h30, na Globo. A novela tem atraído a atenção dos telespectadores, especialmente pela volta de Rita Guedes, que traz uma nova energia ao seu papel.

