Recital de Fernanda Montenegro na ABL tem superlotação e confusão

O espetáculo ‘Uma Academia Toda Prosa’ abriu a programação do Ano Acadêmico da ABL; segundo a assessoria de imprensa, não foram liberados mais ingressos do que a capacidade do teatro

Wilton Junior/Estadão Fernanda Montenegro leu textos de nomes como Machado de Assis, João Guimarães Rosa e Rachel de Queiroz



Um recital gratuito com a atriz Fernanda Montenegro na Academia Brasileira de Letras (ABL) gerou polêmica no Rio de Janeiro. Embora muitos espectadores tivessem garantido seus ingressos, uma parte do público não conseguiu acessar o evento, pois a organização emitiu mais convites do que a capacidade do Teatro R. Magalhães Jr., de acordo com os envolvidos. A assessoria de imprensa da ABL informou que não foram liberados mais ingressos do que a capacidade do teatro, e que após o início do espetáculo, as pessoas não podem acessar o local.

O recital

Fernanda Montenegro apresentou o espetáculo “Uma Academia Toda Prosa”, que abriu a programação do Ano Acadêmico da ABL. A atriz leu textos de nomes como Machado de Assis, João Guimarães Rosa e Rachel de Queiroz e obras de membros atuais, como Ailton Krenak, Ana Maria Machado, Antonio Carlos Secchin, Antônio Torres, Domício Proença Filho, Edgard Telles Ribeiro, Godofredo de Oliveira Neto, Heloisa Teixeira, Ignácio de Loyola Brandão, João Almino, Paulo Coelho, Rosiska Darcy e Ruy Castro.

